EdF : Mbappé provoque un énorme clash Rothen-Deschamps

Dans : Equipe de France.

Réagissant à l'attitude de Didier Deschamps concernant Kylian Mbappé, convoqué chez les Bleus alors qu'il était blessé, Jérôme Rothen a brutalement accusé le sélectionneur français.

Dans les tribunes du Stade de France mercredi à l’occasion de la défaite des Bleus contre la Finlande, Kylian Mbappé a fait le voyage jusqu’au Portugal avec ses coéquipiers tricolores, même si sa titularisation semble totalement improbable. Arrivé blessé à Clairefontaine, l’attaquant du Paris Saint-Germain suscite bien des débats autour de l’équipe de France. Et sur RMC, Jérôme Rothen est monté dans les tours, l’ancien joueur, désormais consultant pour ce média, s’en est pris à Didier Deschamps dont il estime qu’il se moque royalement des clubs, et notamment dans ce cas précis du Paris Saint-Germain.

« Je suis furieux envers Didier Deschamps, parce que comment tu peux appeler un joueur qui s’est blessé en club, ça fait 15 jours, qui a raté des grandes échéances avec le Paris Saint-Germain, qui est payé par le Paris Saint-Germain, et qui donc fait défaut à son club. En Ligue des champions, le PSG aujourd’hui, contrairement aux autres années, c’est loin d’être facile. La réception de Leipzig dans 15 jours, c’est quand même le plus important pour Kylian Mbappé, et ce n’est pas ce match contre le Portugal. Là ça lui laisse 15 jours pour bien se préparer et soigner sa blessure. On parle d’une blessure musculaire, d’un match de sélection au Portugal qui n’est pas un petit match, mais bon ça ne qualifie pas pour la Coupe du Monde (…) Là il ne faut pas prendre le risque même si c’est Kylian Mbappé. Déjà le message envoyé aux autres n’est pas bon. Il a besoin de se soigner, encore plus dans le contexte actuel, alors qu’on dit qu’ils n’ont pas eu de préparation depuis le début de l’année, même Mbappé s’est plaint. Comment Didier Deschamps peut se permettre de l’appeler ? Tu as l’impression qu’il n’en n’a rien faire du Paris Saint-Germain (…) Même si Mbappé ne joue pas, pour moi c’est dramatique de l’avoir appelé », a confié un Jérôme Rothen ulcéré par cette décisions du sélectionneur de l’équipe de France.