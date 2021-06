EdF : Mbappé prêt à faire une Giroud pour la France

Dans : Equipe de France.

Insatiable tout au long de sa jeune carrière, Kylian Mbappé fait partie des joueurs qui ont le but dans le sang.

S’il sait se montrer altruiste, il démontre aussi à chaque match qu’il a envie de faire trembler les filets, peu importe la situation, le score et s’il a déjà marqué avant. Alors, le voir terminer la phase de poule de l’Euro 2020 sans avoir marqué peut étonner. Cela n’a pas empêché les Bleus de terminer premier de leur groupe. C’est bien le principal, et Olivier Giroud, titulaire tout au long de la Coupe du monde 2018 jusqu’au sacre final sans marquer de but, peut le confirmer. Mais forcément, comme c’était le cas avec Karim Benzema avant son doublé face au Portugal, le fait que l’attaquant du PSG n’ait pas encore marqué revient souvent dans les discussions autour de l’équipe de France. Pas de quoi inquiéter Jean-Pierre Papin, ancien canonnier de l’OM et des Bleus, pour qui Mbappé est parfaitement capable de laisser le collectif primer.

« Tout buteur, tout attaquant vous dira qu'il y a de la frustration quand il n'y a pas de buts. Mais je pense que dans un tournoi comme l'Euro il faut passer au-dessus de ça. Et je pense que Kylian est capable de le faire. Il est conscient que l'important, c'est que l'équipe gagne. Pour son ego, oui, c'est frustrant Mais la question, c'est quoi ? Est-ce qu'on peut gagner l'Euro ? Ils ont sept matches pour le faire. Kylian le sait. C'est un jeune joueur qui gagnera en régularité avec le temps. Je trouve ça terrible de le juger uniquement sur ses buts. Je ne suis pas du tout inquiet pour lui. Je sais que ça va venir », a livré JPP dans un entretien à L’Equipe. Il est vrai que l’attaquant du Paris SG a démontré depuis le début de cette préparation son envie de bien servir ses coéquipiers, et notamment son compère d’attaque Karim Benzema, de qui il s’est beaucoup rapproché, notamment depuis le forfait sur blessure d’Ousmane Dembélé.