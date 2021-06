PSG : Mbappé, il n'y aura pas plus fort au monde

Dans : PSG.

Actuellement avec l’équipe de France pour préparer l’Euro 2021, Kylian Mbappé s’est imposé comme l’un des meilleurs joueurs au monde cette saison.

Pour valider cela, il suffit simplement de regarder ses statistiques sous le maillot du PSG : 42 buts et 11 passes décisives en 47 matchs toutes compétitions confondues. Tout simplement stratosphérique ! Surtout qu’il a été décisif dans les grands matchs, comme face au Barça ou au Bayern en Ligue des Champions. Malgré les échecs collectifs en C1 et en Ligue 1, le champion du monde a donc encore franchi un cap cette année avec Paris. Et pour son retour chez les Bleus, il est parti sur les mêmes bases, vu qu’il a marqué un but et délivré une passe à Griezmann lors du succès de la France contre le Pays de Galles mercredi dernier en match de préparation (3-0). S’il continue sur sa lancée durant tout l’été, lors de l’Euro, l’attaquant de 21 ans sera un vrai candidat au Ballon d’Or.

« Je pense que ça va marquer une époque »

Un trophée qu’il aura forcément un jour, d’après les dires de Lucas Hernandez. « Mbappé sera le meilleur joueur du monde dans peu de temps. Je pense que ça va marquer une époque. Je ne sais pas quand, mais ça va la marquer c'est sûr. C'est clair que Paris monte en niveau, c'est l'une des grandes équipes d'Europe », a lancé, dans une interview sur la Cadena Ser, le défenseur de l’équipe de France, qui pense que Mbappé n’aura aucun rival quand Messi ou Cristiano Ronaldo auront mis le clignotant. Pas sûr qu’un joueur comme Erling Haaland soit sur la même longueur d’ondes... En attendant, cette déclaration met un peu plus la pression sur le PSG, qui cherche toujours à sécuriser l'avenir de Mbappé avec une prolongation de contrat, alors que le Real Madrid courtise toujours la pépite du football français.