EdF : Mbappé peut faire oublier Benzema chez les Bleus !

Décevant en Bulgarie, Kylian Mbappé était sur le banc lors de la victoire des Bleus contre la Biélorussie mardi au Stade de France.

Entré en jeu à 30 minutes de la fin du match, l’attaquant du PSG a apporté de la mobilité à l’attaque française, sans pour autant créer d’énormes différences. Néanmoins, il possède un style de jeu rare selon Mickaël Madar, consultant pour Canal+. L’ancien attaquant du Paris Saint-Germain estime même que l’international français de 18 ans est le seul joueur à pouvoir réellement faire oublier un certain Karim Benzema, que la majorité des supporters français rêvent de revoir en Bleus.

« C'est le seul qui a amené un peu de mobilité, même s'il a été parfois maladroit dans ses passes. Il n'a rien fait d'extraordinaire, mais quand il a le ballon, il se passe quelque chose : il est bon dans ses enchaînements, il va vite, il se projette très rapidement vers l'avant, il élimine, il bouge énormément. Ce genre de profil de joueur qu'on n'a pas et le seul qui se rapproche de ça, on l'aime ou on ne l'aime pas, c'est Benzema. Offensivement, c'est le joueur qui nous manque. Ce qui est dommage, c'est d'avoir autant de joueurs offensifs de talent et d'avoir une animation aussi mauvaise » a-t-il lancé dans les colonnes de L’Equipe. Reste à voir désormais si l’ancien buteur de l’AS Monaco trouvera sa place dans le onze type de Didier Deschamps avant le début du Mondial en Russie.