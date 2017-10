EdF : Mbappé ou Sissoko, Deschamps n'a pas tranché

Dans : Equipe de France.

Samedi soir, l’Equipe de France joue un match capital pour son avenir face à la Bulgarie. Pour cette rencontre, Didier Deschamps sera privé de plusieurs cadres : Paul Pogba est blessé, tout comme Laurent Koscielny. A en croire les informations de RMC Sport, le milieu de terrain de Manchester United devrait être remplacé par Blaise Matuidi tandis que le défenseur d’Arsenal sera suppléé par Samuel Umtiti, qui continue de profiter à chaque rassemblement de l’absence d’un des deux défenseurs centraux titulaire pour grappiller du temps de jeu.

C’est en attaque qu’il y a finalement le plus de doutes dans l’esprit de Didier Deschamps, à quatre jours du match. Dans l’esprit du sélectionneur, trois joueurs partent comme titulaires : Olivier Giroud en pointe, soutenu par Antoine Griezmann en meneur de jeu. Sur le côté gauche, la méforme de Thomas Lemar va profiter à Dimitri Payet, qui a enchaîné les matchs avec l’OM ces dernières semaines. C’est sur le côté droit que la principale incertitude plane puisque Didier Deschamps hésiterait encore entre Moussa Sissoko et son profil défensif face aux attaquants rapides de la Bulgarie, et Kylian Mbappé, très performant à ce poste d’attaquant droit au Paris Saint-Germain. Les prochains entraînements des Bleus à Clairefontaine devront lever les derniers doutes dans les prochaines heures…

Le onze probable des Bleus : Lloris – Sidibé, Varane, Umtiti, Kurzawa – Kanté, Matuidi – Sissoko (ou Mbappé), Griezmann, Payet – Giroud.