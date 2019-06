EdF : Mbappé n'est pas Giroud, et c'est le boss qui le dit

Dans : Equipe de France, PSG.

Sauf surprise, Kylian Mbappé sera associé à Antoine Griezmann ce dimanche soir à l'occasion du match amical entre la France et la Bolivie au Stade de la Beaujoire, Olivier Giroud ayant besoin de souffler après la victoire de Chelsea, mercredi en finale de l'Europa League. A cette occasion, Didier Deschamps va faire jouer Kylian Mbappé dans l'axe, un poste que le champion du monde aimerait occuper à long terme au Paris Saint-Germain. Evoquant l'aptitude de Mbappé à ce rôle, le sélectionneur national n'a aucun doute.

« Kylian n’a pas le profil d’Olivier Giroud. Il est plus dans la percussion, la vitesse et la profondeur. Sur un côté, il se trouve dans des situations différentes que seul dans l’axe, où il est souvent dos au jeu. Dans ce cas, son jeu de tête pèse moins que celui d’Olivier. C’est une palette et une option différentes. Les circonstances ont fait que dans son club, il a joué plus axial et il a été performant. Il peut évoluer partout. C’est une question d’association, de complémentarité », explique Didier Deschamps, qui sait bien que le talent de Kylian Mbappé n'a probablement pas de limite sur le plan offensif. Et l'équipe de France en profite largement.