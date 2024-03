EdF ‍: Mbappé maltraite Guendouzi en équipe de France

Dans : Equipe de France.

Par Guillaume Conte

Kylian Mbappé a trouvé sa victime en équipe de France, et il ne semble pas vouloir lâcher Matteo Guendouzi, le chambrant vivement dès qu'il en a l'occasion.

Rappelé de dernière minute en raison du forfait d’Antoine Griezmann, Matteo Guendouzi a donc reçu un gros motif d’espoir de la part de Didier Deschamps en vue de l’Euro 2024. Le joueur désormais à la Lazio de Rome effectue une saison correcte, même s’il y a eu des hauts et des bas et cela lui a provoqué la perte de son statut chez les Bleus. De retour donc pour cette semaine d’entrainement, le milieu de terrain continue d’être le souffre-douleur d’un certain Kylian Mbappé. Lors de ses derniers passages en équipe de France, il avait déjà subi les railleries de l’attaquant du PSG, notamment sur son problème dans les frappes puisqu’il « tirait avec la peur » selon Mbappé, qui aimait le taquiner là dessus. Et visiblement, cela ne change pas, puisqu’une vidéo d’entrainement de l’équipe de France est devenue virale sur les réseaux sociaux.

Mbappé perd du temps avec Guendouzi

Mbappé c’est tellement une hagarr avec Guendouzi j’suis morrrrt 😂😂 pic.twitter.com/z5lsw9Jlez — Alpha🇬🇳 (@ZacAlphaa) March 21, 2024

Lors d’une séance d’enchainement contrôle puis tir, l’ancien marseillais ne s’est pas montré très à l’aise, avec une maitrise du ballon approximative et un tir sans trop de conviction. Mais Kylian Mbappé n’a même pas attendu sa frappe pour râler et chambrer, terminant même son attaque verbale avec un « on perd du temps », laissant entendre que la cause était entendue pour Guendouzi. Beaucoup de moquerie donc, même si cela reste bon enfant, mais Kylian Mbappé a trouvé sa tête de Turc dans l’effectif tricolore. Il reste à savoir quelle sera la réaction de l’ancien de l’OM si jamais il venait à réussir à placer une frappe victorieuse en cas d’apparition sous le maillot tricolore lors des prochains matchs. Nul doute que cela serait une belle petite revanche face aux piques de l’attaquant du PSG.