EdF : Mbappé gâche la fête de Griezmann et Giroud

Dans : Equipe de France.

Par Eric Bethsy

Grâce à leurs performances pendant la Coupe du monde 2022, Olivier Giroud et Antoine Griezmann ont battu des records historiques pour l’équipe de France. Mais les deux attaquants ont du mal à savourer à cause de leur coéquipier Kylian Mbappé.

Le choix de Didier Deschamps va peut-être donner des idées à Diego Simeone. Car au milieu de terrain, Antoine Griezmann enchaîne les performances de très haut niveau. L’attaquant français y a encore brillé face à l’Angleterre (2-1) samedi en délivrant deux offrandes. Avec 28 unités, le voilà devenu meilleur passeur décisif de l’histoire des Bleus. La Fédération Française de Football l’a donc salué avec un maillot spécial. Mais pendant son discours devant le groupe, Antoine Griezmann n’a pas pu s’empêcher de penser à son probable successeur Kylian Mbappé.

"𝘔𝘦𝘳𝘤𝘪 𝘢̀ 𝘵𝘰𝘶𝘴 𝘭𝘦𝘴 𝘣𝘶𝘵𝘦𝘶𝘳𝘴 𝘢𝘶𝘴𝘴𝘪, 𝘴𝘢𝘯𝘴 𝘷𝘰𝘶𝘴 𝘪𝘭 𝘯'𝘺 𝘢𝘶𝘳𝘢𝘪𝘵 𝘱𝘢𝘴 𝘥𝘦 𝘱𝘢𝘴𝘴𝘦𝘴 𝘥𝘦́𝘤𝘪𝘴𝘪𝘷𝘦𝘴" @AntoGriezmann, 𝙢𝙚𝙞𝙡𝙡𝙚𝙪𝙧 𝙥𝙖𝙨𝙨𝙚𝙪𝙧 de l'histoire des Bleus avec 2⃣8⃣ passes décisives ! #FiersdetreBleus pic.twitter.com/9Ky2y5mrrc — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) December 11, 2022

« Merci aussi à tous les buteurs, a réagi l’international tricolore. Sans vous, il n'y aurait pas de passes décisives. Merci pour l'état d'esprit de tous les jours les mecs, ceux qui jouent, ceux qui ne jouent pas. Les kinés, le staff, les vidéos, merci pour tout. Il reste encore deux matchs, on peut le faire, être bien concentré, focus. Je vais profiter parce que je crois que "Kyk" est à 10 passes décisives des 28, donc je vais profiter de ce moment. Merci beaucoup et à mercredi. » A ce rythme, le Parisien (33 buts) dépassera Antoine Griezmann, mais aussi Olivier Giroud (53 buts) au classement des meilleurs buteurs.

Giroud également lucide

« Neuf buts en Coupe du monde ? On va continuer à être élogieux à son égard, commentait l’avant-centre après la victoire contre la Pologne (3-1). Il marque encore deux superbes buts. Il le mérite. Que peut-on dire de plus ? Il enchaîne, il continue d'impressionner. Quoique, oui et non parce qu'on sait déjà de quoi il est capable. C'est super pour lui. Il continue son ascension. J'espère qu'il battra plein de records. En tout cas, il y est destiné. Marquer pour prendre mes distances avec lui ? Ne vous inquiétez pas, il va bientôt me rattraper (sourire)... ». Il est vrai que le joueur de 23 ans du PSG est bien lancé pour effacer des légendes du football tricolore.

Encore un peu plus proche du rêve absolu..🇫🇷👊🏽 @equipedefrance pic.twitter.com/F4Cts5FXXK — Kylian Mbappé (@KMbappe) December 10, 2022

Impitoyable, Kylian Mbappé ne laisse même pas ses coéquipiers savourer, alors que par exemple le record de buts de Thierry Henry a tenu pendant 13 ans, puisque Titi avait marqué son dernier but avec les Bleus en 2009 contre l'Autriche lors d'un match de qualification pour le sinistre Mondial 2010. Et lui même avait détrôné Michel Platini dont le record avait tenu 23 ans, Platoche ayant laissé la barre à 41 buts en 1984. Nul doute que l'attaquant du Paris Saint-Germain n'attendra pas autant de temps pour balayer tout cela.