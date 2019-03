EdF : Deschamps sidère Jérôme Rothen avec ce choix bizarre

Dans : Equipe de France, PSG.

Grand défenseur de Didier Deschamps dans les médias, Jérôme Rothen a cru à une mauvaise blague en découvrant la liste du sélectionneur tricolore pour les matchs contre la Moldavie et l’Islande. En effet, le consultant de RMC Sport n’a pas validé certains choix du boss des Bleus, et celui de convoquer Layvin Kurzawa a du mal à passer. Avec une pointe d'humour, l’ancien milieu du PSG a expliqué qu’il était pour lui totalement incongru d’avoir rappelé un défenseur revenant à peine de blessure, et dont le niveau est tout sauf celui d’un joueur international à l’heure actuelle.

« Deschamps prend des joueurs qui ne sont même pas titulaires dans leurs clubs. Kurzawa par exemple… Je n’ai rien contre lui, je ne veux pas lui taper dessus mais franchement, quel signe tu envoies aux joueurs en le sélectionnant ? Avec ces critères de sélection, rappelez Patrice Evra ! Il n’a pas annoncé la fin de sa carrière… Franchement, Kurzawa a fait 10 matchs depuis le début de la saison. Il pouvait prendre un joueur comme Roussillon ou au pire, un défenseur central gaucher supplémentaire comme Lenglet ou Laporte » a confié Jérôme Rothen, sidéré par ce choix très étrange de Didier Deschamps. Ce n’est pas le seul…