EdF ‍: Mbappé est allé trop loin, son brassard remis en cause

Dans : Equipe de France.

Par Eric Bethsy

Après la polémique autour de son forfait, Kylian Mbappé en a rajouté une couche avec une sortie en boîte de nuit pendant un match des Bleus. De quoi s’interroger sur son statut de capitaine en équipe de France.

Kylian Mbappé les enchaîne. Déjà critiqué à cause de son absence à Clairefontaine, l’attaquant de l’équipe de France, qui a joué avec le Real Madrid samedi dernier malgré son forfait en sélection, n’a pas jugé pertinent de se faire petit. Le Merengue a préféré sortir en boîte de nuit en Suède pendant que les Bleus affrontaient Israël (victoire 1-4) jeudi soir. Sans surprise, son comportement continue d’agacer Jérôme Rothen.

⚡️ @RothenJerome: "Puisque que le message envoyé par Mbappé est: 'je n'en ai rien à faire des Bleus, de la France' et que son seul intérêt est de réussir à Madrid, Deschamps prends tes responsabilités, tes cojones dans les mains et enlève lui le brassard de capitaine !" pic.twitter.com/WRCtDpZAnR — Rothen s'enflamme (@Rothensenflamme) October 11, 2024

« Il n'y a plus rien qui me choque, a réagi le consultant de RMC. Le seul problème c'est que le joueur, Kylian Mbappé, mais c'est pas le seul dans ce cas-là, se sente intouchable, au-dessus de tout. Ils n'ont aucune réflexion. » Le Bondynois n’est pourtant pas l'unique responsable d’après l’observateur. « La communication de Didier Deschamps sur le cas Kylian Mbappé a été catastrophique, a-t-il jugé. Dis-nous les choses comme elles sont. Il a dit qu'il prenait la décision et qu'il voyait l'intérêt du joueur. Si tu traduis, pour ceux qui découvrent l'envers du décor, ça veut dire que c'est décidé en accord avec le joueur, parce qu'il se sent fatigué… »

Mbappé jugé indigne du brassard

Ce qui n’a pas empêché Kylian Mbappé de débuter le match de Liga contre Villarreal (2-0) samedi. Ni de partir en soirée en Suède pendant le match de sa sélection. « Tu nous expliques que t'as besoin de repos, que t'as envie de souffler, et là tu envoies le message à Didier Deschamps, à toute l'équipe de France et à tous les Français, que le soir du match, déjà t'en as rien à carrer parce que tu le regardes pas, et que derrière t'es au-dessus de tout parce que tu sais très bien que les images vont sortir », s’est étonné Jérôme Rothen.

C’en est trop pour l’ancien Troyen qui appelle le sélectionneur à rétrograder son capitaine. « On t'a monté très haut, on t'a mis au-dessus de la Tour Eiffel à Paris, donc tu ne peux pas donner cette image-là, tu ne peux pas fauter, a-t-il poursuivi. Ce qui est arrivé, ça montre ça, qu'il est au-dessus de tout, de Didier Deschamps. Mais moi je demande à Didier Deschamps : prends tes responsabilités, tu lui retires le brassard. » Reste à savoir si le technicien est prêt à partir au clash contre son meilleur joueur.