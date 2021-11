EdF : Mbappé, Benzema, Laborde… Le nouveau trio imaginé

Dans : Equipe de France.

Par Eric Bethsy

Auteur d’un triplé contre le Vitesse Arnhem (3-3) jeudi en Conference League, Gaëtan Laborde fait grimper ses statistiques et sa cote de popularité. Parmi ses nombreux admirateurs, le journaliste Denis Balbir le verrait bien équipe de France aux côtés de Kylian Mbappé et de Karim Benzema.

Après son départ de Montpellier cet été, beaucoup se demandaient si Gaëtan Laborde serait aussi efficace une fois privé de son complice Andy Delort. Trois mois plus tard, l’attaquant du Stade Rennais a mis tout le monde d’accord. Son total de 13 buts toutes compétitions confondues en dit long sur l’efficacité de l’ancien Bordelais, auteur d’un triplé contre le Vitesse Arnhem jeudi en Conference League. Sa performance a encore emballé le journaliste Denis Balbir qui le verrait bien en équipe de France.

Et pourquoi pas à la place d’Antoine Griezmann dans le trio avec Kylian Mbappé et Karim Benzema ? « Même si le résultat du match face au Vitesse Arnhem (3-3) a agacé Bruno Genesio, il faut quand même féliciter Rennes d'avoir également assuré sa première place devant Tottenham. Au Roazhon Park, Gaëtan Laborde a encore été grand, s'offrant un triplé, a souligné le chroniqueur de But Football Club. J'étais l'un des premiers à militer pour qu'on lui donne sa chance en équipe de France. C'est toujours ce que je pense. »

Laborde comparé à Giroud

« Même si le système de Didier Deschamps a changé et que le tandem Mbappé - Benzema fonctionne bien, je reste persuadé que Laborde a sa chance, a insisté le commentateur. Dans un style proche de ce qu'était Olivier Giroud. Est-ce que le sélectionneur des Bleus le surveille ? Certainement. C'est dommage de se priver d'un très grand attaquant. » Comme Jonathan Clauss et Téji Savanier, deux joueurs qui ont fait l’objet de précédents débats, Gaëtan Laborde n’a pas l’opportunité de se frotter aux meilleures équipes européennes. Ce qui risque de jouer en sa défaveur dans l’esprit du sélectionneur Didier Deschamps.