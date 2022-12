EdF : Mbappé attaqué, Le Graët a retenu la leçon

Dans : Equipe de France.

Par Eric Bethsy

Le chambrage répété d’Emiliano Martinez ne passe pas. Après la finale du Mondial perdue contre l’Argentine, Noël Le Graët s’est adressé à son homologue sud-américain pour demander des explications. Le président de la Fédération Française de Football, qui n’a sans doute pas oublié la réaction de Kylian Mbappé l’année dernière, a aussi défendu ses joueurs victimes de racisme.

Emiliano Martinez est allé trop loin. Dans les célébrations du sacre, le gardien de l’Argentine semblait presque obsédé par Kylian Mbappé. Le champion du monde est même allé jusqu’à reproduire son geste obscène sur une poupée à l’effigie de l’attaquant tricolore. Son comportement a évidemment choqué dans l’Hexagone où Noël Le Graët a dû intervenir auprès du patron de l’Albiceleste.

Le Graët a contacté son homologue argentin

« J’ai écrit à mon homologue de la Fédération argentine, je trouve ces excès anormaux, dans le cadre d’une compétition sportive, et j’ai du mal à comprendre, a révélé le président de la Fédération Française de Football, dans un entretien accordé au quotidien Ouest-France. Cela va trop loin. Le comportement de Mbappé a été exemplaire. » Et ce n’est pas le seul dérapage de l’après-finale.

Sur les réseaux sociaux, Aurélien Tchouaméni et Kingsley Coman, qui ont manqué leur tentative lors de la séance de tirs au but, ainsi que Randal Kolo Muani, qui a eu la balle de match en fin de prolongation, ont été victimes de racisme. Des messages dénoncés par l’instance. « On a lancé différentes procédures, a confirmé Noël Le Graët. C’est très choquant. Ce sont des garçons qui ont donné le meilleur d’eux-mêmes pour que l’équipe de France réussisse. C’est important qu’on les soutienne. »

La FFF les condamne et va porter plainte contre ses auteurs. pic.twitter.com/IrpaI246Es — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) December 20, 2022

Si la 3F réagit avec autant de détermination, c’est probablement à cause des tensions avec Kylian Mbappé l’année dernière. Rappelons que l’attaquant du Paris Saint-Germain, mis en échec dans la séance de tirs au but contre la Suisse, en huitièmes de finale de l’Euro, avait lui aussi été visé par des insultes racistes. Sans soutien public de la FFF, Kylian Mbappé s’était agacé et avait menacé de prendre sa retraite internationale. Un épisode que Noël Le Graët n’a sûrement pas oublié.