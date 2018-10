EdF : Matuidi s'est posé la question qui tue après le Mondial des Bleus

Dans : Equipe de France, Foot Europeen.

Après la victoire des Bleus en Coupe du monde, Adil Rami a souhaité arrêter sa carrière internationale.

Mais après avoir longuement échangé avec Didier Deschamps, le défenseur marseillais est revenu sur sa position. La question s’est également posée pour Blaise Matuidi. Interrogé par RMC Sport, le milieu de terrain de la Juventus Turin a avoué qu’il avait été à deux doigts de renoncer aux Bleus après cette consécration en Russie. Mais finalement, il a également changé d’avis, sans même en discuter avec le sélectionneur national.

« On a fait finaliste de l’Euro, victoire en Coupe du monde et si on peut enchaîner avec l'Euro 2020, ce serait exceptionnel. Aujourd’hui je pense avoir les capacités d’enchaîner avec cet Euro, le coach semble avoir confiance. Pour ne rien vous cacher, je me suis posé la question d’arrêter les Bleus. C’est un chemin facile, je pouvais sortir par la grande porte, mais j’ai d’autres ambitions. Je suis certain qu’avec ce groupe-là on est capable de chercher l’Euro, on a un groupe soudé et on est capable de chercher ce titre. J’ai envie de finir en beauté » a expliqué Blaise Matuidi, affichant clairement les ambitions des Bleus au championnat d’Europe dans deux ans, la victoire finale. Et rien d’autre…