EdF ‍: Marcus Thuram refuse d'être le nouveau Giroud

Par Adrien Barbet

Champion d'Italie et auteur d'une excellente saison avec l'Inter Milan, Marcus Thuram semble bénéficier de la confiance de Didier Deschamps pour l'Euro 2024. Il se sent capable pour être le nouveau numéro 9 de l'équipe de France.

Avec 15 buts inscrits et 7 passes décisives délivrées, Marcus Thuram a été l'un des joueurs les plus importants de la saison pour l'Inter Milan, surtout lors de la première partie de l'exercice 2023/2024. Le joueur de 26 ans va disputer sa troisième compétition internationale, après l'Euro 2021, la Coupe du monde et donc, l'Euro 2024. Mais pour la première fois de sa carrière, l'attaquant risque d'avoir enfin un rôle important. Probablement associé à Kylian Mbappé et à Ousmane Dembélé sur le front de l'attaque de l'équipe de France, Marcus Thuram est prêt à passer un cap en sélection. À l'occasion d'une interview réalisée avec le journal As, l'ancien joueur du Borussia Mönchengladbach a assuré se sentir capable d'endosser le rôle de numéro 9 des Bleus.

La relève d'Olivier Giroud ? Marcus Thuram est candidat

Bonne journée à tous ✌️ pic.twitter.com/NWqlgcvdUM — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) June 8, 2024

« Bien sûr, je me sens prêt à être le numéro neuf de l’équipe de France, mais je ne vais pas dire que je suis le successeur de Giroud. J’ai signé à l’Inter l’été dernier pour entrer dans une nouvelle dimension et ouvrir un nouveau chapitre. J’ai pris des responsabilités cette saison et je me sens prêt à être le numéro 9 français » a affirmé Marcus Thuram au média espagnol, à quelques jours du match de la France contre l'Autriche. Car si le natif de Parme brille depuis plusieurs saisons en club, il a encore du mal à franchir un palier avec les Tricolores. En 20 sélections, le joueur formé au FC Sochaux-Montbéliard n'a inscrit que 2 buts, pour 3 passes décisives délivrées. Un bilan maigre, qu'il va devoir drastiquement améliorer s'il veut réellement remplacer Olivier Giroud, dont les statistiques en équipe de France témoignent de ses succès.