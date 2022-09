Paul Pogba se fait opérer, le Mondial en danger !

Dans : Equipe de France.

La séquence qui vit actuellement Paul Pogba est terrible. Alors que le milieu de terrain de la Juventus et de l'équipe de France est en pleine bataille avec son frère, un test physique a décidé le joueur à se faire opérer.

Certains petits malins ironisent déjà sur l’éventuel marabout qui aurait jeté un sort à Paul Pogba, mais c’est une évidence ce dernier vit actuellement une période très sombre que ce soit sur le plan sportif ou sur le plan privé. Alors qu’il fait la Une depuis dix jours, suite aux accusations de son frère Mathias, le joueur de la Juventus retrouvait le chemin de l’entraînement pour un premier test suite à sa décision prise au cœur de l’été de ne pas se faire opérer du genou droit malgré ses douleurs, tout cela afin de préserver ses chances de disputer le Mondial au Qatar avec l’équipe de France. Mais selon différents médias italiens, le constat fait par le milieu de terrain français et le staff médical de la Juventus ce lundi n’est pas bon et il va devoir subir une intervention chirurgicale au ménisque concerné. La décision a été entérinée par le joueur de 29 ans, qui a quitté libre Manchester United cet été, et les dirigeants de la Juventus.

Paul Pogba de retour début novembre à 3 semaines du Mondial ?

A priori, il faudra attendre entre 40 et 60 jours après cette intervention du ménisque droit pour voir Paul Pogba reprendre le chemin de l’entraînement. Sachant que le Mondial débute le 22 novembre pour l’équipe de France, ce sera contre l’Australie, le milieu de terrain pourrait donc retrouver le travail entre la mi-octobre et début novembre, tout en se rappelant qu’il n’a plus joué un match entier depuis le mois d’avril. Didier Deschamps, qui communiquera le 15 septembre prochain la liste des joueurs retenus pour disputer les deux matchs de Ligue des nations contre l'Autriche (22 septembre) et le Danemark (25 septembre) risque d'avoir des migraines tant on connaît la relation de confiance qu'il a avec Paul Pogba.