EdF : Maillot deux étoiles, le fiasco continue jusqu’à Noël

Ce n’est plus un couac, c’est un véritable raté de grande ampleur.

Nike ne parvient toujours pas à approvisionner les magasins et la fédération avec les maillots officiels de l’équipe de France frappés par les deux étoiles. Les chaines de production ne parviennent pas à satisfaire la demande, et les arrivages par parcimonie s’écoulent en quelques heures, si bien que les magasins n’ont même pas le temps de les avoir en stock. La France a pourtant été sacrée championne du monde en juillet dernier, mais le maillot frappé des deux étoiles a finalement été distribué, sur les cinq derniers mois, qu’à moins de 100.000 exemplaires au total selon plusieurs sources.

Un déploiement bien évidemment insuffisant par rapport à la demande, et qui fait enrager les magasins à l’approche de Noël. En effet, il faudra bien mettre quelque chose sous le sapin, et les acheteurs ont désormais décidé de passer à autre chose, ce qui explique que, pour la première fois depuis juillet, les demandes de précommandes ont été revues à la baisse. Sans compter le manque à gagner pour l’équipementier et les distributeurs, la FFF va aussi en pâtir puisqu’elle touchait un pourcentage sur chaque maillot vendu. Néanmoins, Noël Le Graët l’a déjà bien fait comprendre, il ne se permettra pas de tirer les oreilles de Nike, dont le contrat record avec la FFF rapporte 50 ME par an. Business is business.