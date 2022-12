EdF : Macron obsédé par les Bleus, il harcèle Didier Deschamps

Dans : Equipe de France.

Par Mehdi Lunay

Pas de boycott de la coupe du monde pour le président de la République Emmanuel Macron. Le chef de l'Etat suit attentivement le parcours des Bleus selon ses propres dires. Il est séduit par le groupe de Didier Deschamps et pense que la Pologne ne sera pas un problème dimanche.

Fan de l'OM et de l'Equipe de France, Emmanuel Macron est un vrai fan de football. Le chef de l'Etat était présent en Russie en 2018 pour le deuxième sacre mondial des Bleus. Quatre ans plus tard au Qatar et malgré les polémiques liés à l'évènement, il compte bien s'afficher comme le supporter numéro un des hommes de Didier Deschamps. Cela se voit sur son compte Twitter après chaque match des Français avec des commentaires réguliers et à chaud. Un suivi quotidien des champions du monde en titre confirmé dans une très longue interview parue ce dimanche dans le journal Le Parisien, le Président de la République avouant être très attentif aux performances tricolores et au fonctionnement du vestiaire.

Macron voit la France gagner 3-1 contre la Pologne

Au-delà de regarder les matchs, Emmanuel Macron confie suivre attentivement le travail du sélectionneur. « J’ai eu Didier Deschamps à chaque après-match ! Je trouve que c’est une fois encore un collectif très fort et solide. J’ai beaucoup d’estime pour Didier Deschamps, son expérience, son savoir-faire », a t-il confié avant de décrypter en détail le niveau de l'Equipe de France. Il se dit sous le charme d'un groupe solide qui a toutes les armes pour conserver son titre acquis quatre années plus tôt.

La une du journal du dimanche 04 décembre https://t.co/0b7FCe2C1c pic.twitter.com/Ml9kgAShGO — Le Parisien | la une (@leparisien_une) December 4, 2022

« La moyenne d’âge de ce collectif est très jeune et, en même temps, il doit y avoir onze joueurs qui ont une étoile qu’ils ont eux-mêmes brodée. Aucune équipe au monde a tout à la fois cette fraîcheur et cette expérience. On a des seniors comme Giroud et « Grizou », qui montrent qu’ils en ont encore sous la chaussure, un génie avec Mbappé, qui prouve qu’il est toujours aux grands rendez-vous, et puis on a des jeunes ! Hernandez, un latéral qui sait monter très haut… C’est un collectif remarquable. Qui a su faire face à un vrai choc avec la blessure de Benzema, qu’ils ont su absorber. C’est la force de cette équipe, qui a géré avec beaucoup d’intelligence la rotation des joueurs, et qui arrive en forme face à la Pologne », analyse t-il.

Enfin, il a évidemment donné son pronostic pour le huitième de finale face à la Pologne. Pour lui, pas de doutes, Robert Lewandowski ne pourra rien face à la furia française. « Je pense qu’on gagne 3-1 ! Lewandowski va en mettre un, comme Mbappé ou peut-être Giroud, qui a envie d’entrer dans l’histoire. Et joker pour le troisième but des Français », a t-il lâché non sans optimisme. Il est vrai qu'une victoire tricolore lors de ce Mondial 2022 au Qatar ne serait pas de trop pour remonter le moral des Français en cette période très compliquée.