EdF : Lucas Tousart, son énorme aveu sur les Bleus

Titulaire indiscutable au Hertha Berlin, l’ancien milieu de terrain lyonnais Lucas Tousart rêve d’une sélection en Equipe de France.

Vendu par l’OL pour 25 millions d’euros au Hertha Berlin en janvier 2020, Lucas Tousart a pris du temps pour parfaitement s’adapter à la Bundesliga. Après une période délicate, l’ex-milieu de terrain de Lyon et de Valenciennes donne enfin la pleine mesure de son talent en Allemagne, où il s’est imposé comme un titulaire indiscutable au Hertha Berlin. A force d’enchainer les bonnes performances sous le maillot berlinois, voilà que Lucas Tousart se met à rêver… de l’Equipe de France. C’est ce que l’ancien milieu défensif de l’Olympique Lyonnais a dévoilé dans les colonnes de Kicker, où il ne cache pas que son objectif est de suivre les traces d’un joueur comme Moussa Diaby, brillant au Bayer Leverkusen et qui a été sélectionné par Didier Deschamps en Equipe de France.

Lucas Tousart vise l'Equipe de France

« Oui, c'est possible, je suis convaincu de ça. Non seulement, les joueurs du Bayern, mais aussi Moussa Diaby de Leverkusen font partie de l'équipe nationale. L'entraîneur Didier Deschamps se tourne vers la Bundesliga. Vous avez une bonne visibilité ici. Mais je sais que je dois continuer à m'améliorer individuellement et le Hertha aussi collectivement » a expliqué l’ancien Lyonnais avant de poursuivre. « La concurrence en Equipe de France est énorme : N'Golo Kanté, Paul Pogba, Adrien Rabiot, Corentin Tolisso… C'est difficile d'entrer dans l'équipe. J'en étais probablement plus proche quand je jouais encore à Lyon. Les entraîneurs regardent principalement la Ligue des Champions et la Ligue Europa. J'étais à ce niveau avec Lyon, pas encore avec le Hertha. Cela prendra donc du temps, mais l'équipe nationale reste définitivement mon objectif » explique-t-il, patient et convaincu qu’il aura un jour sa chance de rejoindre l’Equipe de France s’il continue à être performant avec le Hertha Berlin.