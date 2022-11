EdF : Lucas Hernandez touché, l'hécatombe continue face à l'Australie

Dans : Equipe de France.

Par Mehdi Lunay

Après seulement neuf minutes de jeu dans le Mondial, l'Equipe de France a concédé un but et a perdu Lucas Hernandez sur l'action. Le défenseur du Bayern pourrait être durement touché au genou.

Décidément, les problèmes s'accumulent pour Didier Deschamps et l'Equipe de France. Les Bleus ont été surpris d'entrée par l'Australie avec un but de Goodwin. Pire, sur le centre décisif, Lucas Hernandez s'est fait très mal. Pris par le crochet de Matthew Leckie, le défenseur du Bayern s'est coincé le genou dans la pelouse du stade Al-Janoub. Hernandez s'est tordu de douleur et a du être remplacé de suite par son frère. Au vu de sa marche, de son visage et de celui du staff, l'inquiétude est de mise pour l'un des rares latéraux du groupe français au Qatar.