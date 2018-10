EdF : Lucas Hernandez ne pardonnera jamais à son père qui l'a abandonné

Dans : Equipe de France.

Ancien joueur de l'Atlético Madrid, Jean-François Hernandez a abandonné il y a 15 ans ses deux fils, Lucas et Theo, avant de disparaître totalement en Thaïlande. Désormais international tricolore, Lucas Hernandez ne masque pas le peu d'estime pour celui qui l'a laissé tomber à son plus jeune âge. Et il le dit clairement, si Jean-François Hernandez sortait subitement de l'ombre, il pourrait discuter avec lui, mais avoue qu'il ne lui pardonnera jamais ce qu'il a fait.

« Cela fait 12-13 ans que nous n'avons pas eu de nouvelles. Je n'en ai pas eu non plus après la Coupe du monde. Maintenant que je suis papa, je me rends encore plus compte de ce qu'il a fait, qu'il a failli dans son rôle de père. Demain, si je le rencontre, on aura une conversation. Mais une chose est sûre, moi, je n'imagine pas abandonner mon fils. Je ne le ferai jamais pour rien au monde. Même si je dois dormir sous un pont pour le bonheur de mon fils, je le ferai », avoue Lucas Hernandez, qui n'a pas l'intention d'oublier ce qu'a fait son père à sa maman et à à ses enfants.