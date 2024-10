EdF ‍: Loïc Badé remplace Dayot Upamecano

Dans : Equipe de France.

Par Corentin Facy

Touché aux ischios, Dayot Upamecano est officiellement forfait pour les matchs de l’Equipe de France contre l’Israël et la Belgique en Ligue des Nations. Didier Deschamps a décidé de convoquer Loïc Badé pour le remplacer. Excellent aux Jeux Olympiques et auteur d’un bon début de saison avec le FC Séville, l’ancien Lensois avait déjà fait partie du groupe de Didier Deschamps pour les matchs contre l’Italie et la Belgique au mois de septembre et va donc vivre son deuxième rassemblement avec les Bleus.