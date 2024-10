France ‍: Dayot Upamecano forfait

Dans : Equipe de France.

Par Claude Dautel

Blessé avec le Bayern Munich, lors du spectaculaire match nul face à Francfort (3-3), durant lequel il a marqué, Dayot Upamecano a passé une IRM. Et selon L'Equipe, les résultats ne sont pas bons concernant un souci aux ischio, ce qui contraint le défenseur du club bavarois à renoncer aux deux matchs de Ligue des Nations que l'équipe de France s'apprête à jouer contre Israël le jeudi 10 octobre à Budapest (20h45 sur TF1) et le lundi 14 octobre en Belgique au stade du Roi-Baudouin de Bruxelles (20h45 sur TF1). On ne sait pas encore si Didier Deschamps convoquera un nouveau joueur afin de remplacer Dayot Upamecano.