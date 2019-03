EdF : Lloris vole au secours du vilain Kylian Mbappé

Dans : Equipe de France, Foot Europeen, PSG.

Agacé par certaines passes de ses coéquipiers et auteur d’une vilaine simulation en fin de match, Kylian Mbappé a divisé les observateurs après le match de l’Equipe de France en Moldavie. Malgré son but, l’attaquant du Paris Saint-Germain a parfois agacé. Néanmoins, le capitaine tricolore Hugo Lloris a volé au secours du natif de Bondy en affirmant que ce dernier était très mature et que ses gestes d’agacements n’étaient en aucun cas un manque de respect envers ses partenaires. Il vaut mieux…

« On connaît ses qualités en tant que joueur, en tant qu'homme il reste un jeune garçon. Mais il a beaucoup de maturité, de respect vis-à-vis de ses partenaires, des institutions qu'il représente. Il ne cache pas qu'il est très ambitieux mais il a toujours respecté les règles de vie. C'est normal qu'il soit scruté. On est là pour l'aider et l'accompagner » a confié le gardien des Spurs de Tottenham au sujet de Kylian Mbappé, lequel sera encore l’un des atouts offensifs principaux des Bleus contre l’Islande ce lundi soir au Stade de France.