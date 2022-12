EdF : Lloris humilié, la révolution française

Dans : Equipe de France.

Par Hadrien Rivayrand

L'équipe de France a pris le meilleur sur l'Angleterre ce samedi soir en quarts de finale de la Coupe du monde 2022 au Qatar. Une victoire qui signifie beaucoup pour les joueurs de Didier Deschamps, dont Hugo Lloris.

Les champions du monde ont été bougés comme rarement ce samedi soir face à l'Angleterre. Les hommes de Gareth Southgate auront monopolisé le ballon une bonne partie de la rencontre. Mais dans les matchs couperets, c'est bien souvent l'expérience qui fait la différence. Et ça, les Bleus en ont acquis pas mal au fil des années. Avant ce crunch entre Français et Anglais, une partie de la presse britannique n'a pas hésité à chambrer les joueurs de Didier Deschamps. Parmi les cibles de choix, Kylian Mbappé ou encore Hugo Lloris, défini comme le point faible de l'équipe de France. De quoi toucher le portier dans son orgueil, comme le révèle ces dernières heures RMC.

Lloris, ses partenaires n'ont jamais douté

Hugo Lloris nous raconte ses 𝟮 𝗳𝗮𝗰𝗲-𝗮̀-𝗳𝗮𝗰𝗲 avec Harry Kane, son coéquipier en club 🥅⚽️



L'interview complète de notre capitaine après la victoire ➡️ https://t.co/3CMdpugSUp#FiersdetreBleus pic.twitter.com/wXOJg2jzRu — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) December 11, 2022

En effet, Fabrice Hawkins rapporte que les joueurs de l'équipe de France n'ont pas du tout apprécié les sorties de la presse anglaise à l'égard de Lloris. Les Bleus ont été « choqués » et ont trouvé « surréalistes » les critiques des tabloïds anglais sur le gardien champion du monde. RMC termine en indiquant que tous ont fait bloc derrière leur gardien et capitaine. Cela a payé puisqu'Hugo Lloris a réalisé des grandes prouesses ce samedi soir face à l'Angleterre. L'ancien portier de l'Olympique Lyonnais a été précieux en face-à-face mais également dans ses sorties aériennes. Un message fort envoyé donc à ses détracteurs et une preuve de plus que l'équipe de France est plus unie que jamais à l'approche de sa demi-finale contre le Maroc mercredi soir prochain. Nul doute qu'Hugo Lloris aura encore une importance capitale dans le résultat final.