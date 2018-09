EdF : Lloris félicite Areola et le remet à sa place de numéro 3

Dans : Equipe de France, PSG.

Champion du monde avec l’équipe de France, Alphonse Areola a dû attendre jeudi dernier pour fêter sa première sélection. Et de quelle manière !

En l’absence d’Hugo Lloris et de Steve Mandanda blessés, le gardien du Paris Saint-Germain a été décisif avec un total de six arrêts contre l’Allemagne (0-0) en Ligue des Nations. Et l’on ne parle pas d’interventions anodines. Depuis, le troisième portier des Bleus est encensé par de nombreux spécialistes qui le voient déjà bousculer la hiérarchie. Pour cela, il faudra se débarrasser du capitaine Lloris, qui a tenu à féliciter son coéquipier, avec un petit avertissement au passage.

« Je suis très content pour Alphonse, car il le mérite vraiment, a commenté le gardien de Tottenham pour la chaîne RMC Sport. Il travaille dur pour arriver là où il est aujourd'hui. Il va continuer sur cette voie-là. Il y a une très bonne entente entre nous. Il a permis à l'équipe de France de ramener un point en Allemagne. C'est bien. Il a montré tout son talent sur ce match-là. Après, le plus dur, tout le monde le sait, c'est de rester à ce niveau et le plus régulièrement tout au long de sa carrière. En tout cas, pour une première, c'était fantastique et il mérite tout le crédit pour cette performance. » Traduction, le Parisien a encore du chemin à faire avant de rêver plus grand.