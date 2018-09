EdF : Lizarazu s'attaque aux rageux anti-Deschamps

Dans : Equipe de France.

Dans un pays qui a souvent et longtemps été champion du monde des matches amicaux, la quête d'un titre mondial ne suffit pas à faire taire les critiques sur le style de jeu des Bleus. Car si personne ne remet en cause la victoire de l'équipe de France en Russie, des voix s'élèvent pour dire que si le résultat était là, la manière est passée au second plan ce qui serait un peu dommage selon ces observateurs avisés. Ce dimanche, dans L'Equipe, Bixente Lizarazu estime que ce débat est totalement stérile, Didier Deschamps ayant réussi ce pour quoi il avait été nommé.

« On juge un entraîneur sur sa manière de jouer parce que c’est la face visible de l’iceberg, mais on devrait apprécier beaucoup plus son management. L’une n’a pas moins de valeur que l’autre, surtout en équipe nationale où on se retrouve une fois par mois, en dehors des phases finales. De ce point de vue, je pense qu’on n’a pas assez mis en valeur le savoir-faire de Didier Deschamps au fil de la compétition : le choix des latéraux Hernandez et Pavard, remettre de l’expérience au deuxième match avec Olivier Giroud et Blaise Matuidi. On a vu aussi, tout au long du Mondial, que les remplaçants sont restes très impliques et que l’état d’esprit du groupe a été exceptionnel, on l’a constaté notamment dans leur manière de célébrer les buts. Tout ce travail est à porter au credit de Didier Deschamps, surtout quand on sait combien il est complique de réunir un groupe de joueurs autour du même objectif tout en gérant les ego, les personnalités et les objectifs personnels. Aujourd’hui, le management des joueurs est encore plus compliqué qu’avant, les conseillers et les courtisans sont plus nombreux, la communication plus décortiquée, la critique plus forte. Le travail du sélectionneur, qui doit maintenir un fil conducteur et donner la bonne direction, est encore plus difficile. Celui que Didier Deschamps a accompli est exceptionnel. Et pour moi, cet aspect prime vraiment sur l’idée que les Bleus auraient pu mieux jouer », explique le champion du monde 98 et consultant pour TF1.