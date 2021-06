EdF : Lizarazu place Kanté au-dessus de Benzema et Mbappé

Dans : Equipe de France.

Deuxième test amical pour la France de Benzema, Mbappé et Griezmann ce mardi contre la Bulgarie à une semaine du match contre l’Allemagne.

Les matchs amicaux ont habituellement peu de saveur mais cet été, la donne est différente car le retour de Karim Benzema en Equipe de France a ajouté un piment inattendu. Excellent face au Pays de Galles il y a une semaine, l’attaquant du Real Madrid sera de nouveau titulaire aux côtés d’Antoine Griezmann et de Kylian Mbappé. L’entente des trois attaquants de la France sera un élément essentiel pour aller décrocher l’Euro. Mais selon Bixente Lizarazu, qui a consacré sa chronique dans les colonnes de L’Equipe à Ngolo Kanté, c’est le milieu de terrain de Chelsea qui est l’homme indispensable de l’Equipe de France. Absent face au Pays de Galles en raison de la finale de la Ligue des Champions qui s’était tenue trois jours plus tôt, l’ancien Caennais sera titulaire contre la Bulgarie. Et le consultant de TF1 a hâte de le revoir à l’œuvre avec la France.

Kanté, le joueur indispensable selon « Liza »

« Après la Coupe du monde, N'Golo Kanté a connu un passage à vide, lui aussi rattrapé et affecté par des éléments extrasportifs qui peuvent polluer la vie d'un footballeur de haut niveau. Et même s'il n'a jamais perdu son sourire, il semble aujourd'hui avoir retrouvé toute sa sérénité et sa force. Plus complet, plus polyvalent, il a notamment été le meilleur joueur de la finale de la Ligue des champions contre Manchester City, dans un rôle de milieu relayeur où il excelle » analyse l’ancien défenseur du Bayern avant de conclure. « On peut même se demander si cette position de milieu plus défensif, dans la pointe basse du losange des Bleus, ne va pas trop le brider. Mais, en équipe de France, ni Paul Pogba ni Adrien Rabiot, par exemple, ne possèdent son savoir-faire dans le harcèlement du porteur de balle. S'il a toujours été important chez les Bleus, il devient une pièce unique, indispensable, dans le 4-4-2 qui se dessine pour l'Euro. S'il y a bien un joueur que les Bleus ne doivent pas perdre, c'est lui ». La majorité des supporters de l’Equipe de France s’accordera sur ce point avec Bixente Lizarazu.