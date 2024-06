EdF ‍: Les Pays-Bas volés par la France, ils crient au scandale

Dans : Equipe de France.

Par Hadrien Rivayrand

Ce vendredi soir à Leipzig, l'équipe de France n'a pu faire mieux que match nul (0-0) face aux Pays-Bas. Les Bleus auraient même pu s'incliner si le but de Xavi Simons avait été validé.

Les hommes de Didier Deschamps l'ont échappé belle. Malgré une nette domination dans la rencontre face aux Pays-Bas, ces derniers auront réussi à surprendre l'équipe de France sur une de leurs rares opportunités. C'est Xavi Simons qui avait trouvé la faille. Mais un joueur néerlandais a été sanctionné pour avoir gêné Mike Maignan selon les arbitres de la rencontre. Une décision lourde de conséquences et pas franchement acceptée par les Pays-Bas, qui ne comprennent pas comment Anthony Taylor a pu aller contre l'esprit du jeu. Ce n'est pas Ronald Koeman qui dira le contraire...

Les Pays-Bas ne comprennent pas du tout

Co-leader du groupe après 2⃣ journées 🔝



3ème et dernier match mardi prochain face à la Pologne 🇵🇱 pour décrocher la qualification en 8es de finale 👊#PBSFRA #FiersdetreBleus pic.twitter.com/6MVz93WCf5 — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) June 21, 2024

Sur l'antenne de NOS, le sélectionneur batave n'a pas fait dans la langue de bois sur le sujet, pestant contre la décision prise : « C’est difficile ce but refusé. Je ne pense pas que Denzel gêne le gardien. Leur gardien est juste en retard et le ballon entre dans le but. Le fait que l’arbitre vidéo ait mis beaucoup de temps à évaluer la situation en dit long. Il n’a pas non plus compris tout de suite ce qui se passait. Si quelque chose n’est pas immédiatement clair, je pense qu’il faut approuver le but. L’arbitre est resté à l’écoute de son oreillette pendant quatre minutes. Si c’est clair, il faut siffler tout de suite ». A noter que le principal concerné, Xavi Simons, a lui ajouté : « C’est la nouvelle technologie du football. C’est la VAR qui prend cette décision. Je pourrais dire beaucoup de choses, mais cela ne changera pas. C’est le choix de l’arbitre. Il faut aller de l’avant ». Plutôt bon joueur donc malgré l'amertume apparente et compréhensible.