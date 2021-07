EdF : Les JO ont chamboulé l’apéro de Savanier

Dans : Equipe de France.

A l’instar de Florian Thauvin et d’André-Pierre Gignac, Teji Savanier fera partie des cadres de la France aux Jeux Olympiques de Tokyo.

Montpellier a autorisé son milieu de terrain a disputé les JO avec l’Equipe de France de Sylvain Ripoll. Teji Savanier fait ainsi partie des trois jokers de la France, autorisée comme les autres nations à convoquer trois joueurs de plus de 23 ans. Présent ce mardi en conférence de presse à 72 heures du départ pour Tokyo, Teji Savanier a dévoilé les conditions dans lesquelles il a appris sa sélection pour les Jeux Olympiques. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que l’anecdote du milieu de terrain de Montpellier est atypique, à l’image du joueur de 29 ans.

« Je n'y pensais pas du tout, j'étais dans un camping, je faisais l'apéro avec des collègues à moi et je ne pensais pas du tout à faire les Jeux, loin de là. Quand le coach m'a appelé, j'étais surpris, très heureux mais surpris, et il a vu qu'il pouvait me faire confiance » a expliqué Teji Savanier en visio-conférence avec les journalistes qui suivent l’Equipe de France olympique, avant de poursuivre. « Si on va à Tokyo, c'est pour une médaille. Aller là-bas pour faire joli, ça ne compte pas. C'est dans la tête de tout le monde de faire ça là-bas ». Au milieu de terrain, Teji Savanier fera de toute évidence office de taulier pour cette Equipe de France olympique, au côté de Lucas Tousart (Hertha Berlin). Le sélectionneur Sylvain Ripoll s’appuiera énormément sur le Montpelliérain, tout autant que sur André-Pierre Gignac, Florian Thauvin ou encore Paul Bernardoni. Pour rappel, les Bleus affronteront le Mexique, l’Afrique du Sud et le Japon lors des trois matchs de groupe. Malheureusement, ces trois matchs se disputeront à des heures très tardives (entre 1h et 4h du matin) heure française.