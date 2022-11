EdF : Les haters calmés, Le Graët fanfaronne

Dans : Equipe de France.

Par Hadrien Rivayrand

Ce mardi soir, l'équipe de France a réussi son entrée à la Coupe du monde 2022 au Qatar en étrillant l'Australie (4-1). Un match très suivi dans l'Hexagone malgré les menaces de boycott.

Les hommes de Didier Deschamps ont fait le travail ce mardi soir en battant l'Australie à la Coupe du monde 2022. Pourtant, tout avait mal commencé pour l'équipe de France, rapidement menée au score. Mais la force de frappe offensive des Bleus a permis aux champions du monde de revenir puis de largement prendre l'avantage. Un match qui a apparemment ravi les fans de l'équipe de France, qui se sont réunis en nombre pour suivre la rencontre. Et ce, malgré des menaces de boycott de la part de certains. Car si on pouvait penser que les Bleus seraient un peu snobés au Qatar, c'est carrément l'inverse. Pour preuve, la rencontre de ce mardi entre la France et l'Australie a réuni 12,53 millions de téléspectateurs, soit 48,1% de part de marché. Il s’agit d'ailleurs de la meilleure audience TV de l’année.

Noël Le Graët savoure

𝙋𝙧𝙚𝙢𝙞𝙚̀𝙧𝙚 𝙧𝙚́𝙪𝙨𝙨𝙞𝙚 ! 👌

Les Bleus lancent de la plus belle des manières leur Coupe du Monde 🔥



🇫🇷4-1🇦🇺 | #FRAAUS | #FiersdetreBleus pic.twitter.com/I8ORIZn2pc — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) November 22, 2022

De quoi bien évidemment ravir Noël Le Graët. Celui qui est passé par quelques polémiques ces dernières semaines n'a pas hésité à se féliciter du record d'audience des Bleus sur l'antenne d'RTL : « Je crois que les critiques d’avant étaient excessives. La preuve le record est battu mardi soir, les bistros et cafés étaient pleins partout. J’ai reçu plein de photos de jeunes, ils étaient des dizaines, des douzaines ou quatre ou cinq ». Le président de la 3F ne boude donc pas son plaisir de voir que l'équipe de France rassembler malgré la contestation autour de la Coupe du monde au Qatar. Prochain rendez-vous pour les Bleus ? Ce samedi face au Danemark. En cas de succès, les hommes de Didier Deschamps seraient directement qualifiés pour les huitièmes de finale. En espérant pour les Tricolores qu'aucune nouvelle blessure ne soit déplorée d'ici-là.