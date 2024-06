EdF ‍: Les élections européennes décalent France-Canada

Dans : Equipe de France.

Par Corentin Facy

L’Equipe de France affronte le Canada ce dimanche dans le cadre de son ultime match de préparation avant l’Euro. L’heure du coup d’envoi de cette rencontre a d’ailleurs été décalée en raison des élections européennes.

Quatre jours après le succès contre le Luxembourg, l’Equipe de France monte en puissance avec la réception du Canada ce dimanche soir à Bordeaux. Une équipe d’un standing supérieur et qui devrait afficher plus de résistance face aux assauts de Kylian Mbappé, Olivier Giroud et compagnie. Initialement prévue à 21 heures, cette rencontre diffusée sur TF1 a été légèrement décalée. En raison des élections européennes, le coup d’envoi ne sera donné qu’à 21h15. Un changement à la demande du diffuseur, qui va débriefer les résultats des élections pendant plus d’une heure en plateau avec Gilles Boulleau et Anne-Claire Coudray ainsi que de nombreux invités des différentes familles politiques.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Equipe de France de Football (@equipedefrance)

Les fans de l’Equipe de France devront donc patienter quelques minutes de plus pour voir le match de leur équipe favorite, le dernier avant l’Euro. Il sera ensuite temps de se tourner vers la compétition pour Didier Deschamps et ses hommes. Les vice-champions du monde en titre débuteront l’Euro par un match corsé face à l’Autriche le lundi 17 juin prochain, avant d’affronter les Pays-Bas le vendredi 21 juin puis la Pologne le mardi 25 juin. Un début de tournoi relevé pour la bande de Kylian Mbappé, qui n’aura pas le droit à l’erreur et qui devra surtout être prête immédiatement. D’où l’importance pour les Bleus de réussir sa préparation et de confirmer la belle victoire contre le Luxembourg à l’occasion ce rendez-vous bordelais face aux Canadiens de Jonathan David et Alphonso Davies.