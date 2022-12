Edf : Les Bleus insultés, Le Graët réagit immédiatement

Dans : Equipe de France.

Par Adrien Barbet

Quelques jours après la défaite lors de la finale de la Coupe du monde 2022 face à l'Argentine, la frustration n'est pas retombée pour les Bleus. C'est aussi le cas de certains "supporters", de France ou d'ailleurs, qui ont insulté plusieurs joueurs tricolores sur les réseaux sociaux. La Fédération française de football (FFF) a décidé de prendre des mesures drastiques.

Malgré une remontée fantastique, l'équipe de France n'est pas parvenue à faire tomber l'Albiceleste, aux tirs au but. Une terrible désillusion suite à un match légendaire. Plusieurs joueurs français ont été victimes d'insultes violentes sur les réseaux sociaux. C'est notamment le cas d'Aurélien Tchouaméni, Kingsley Coman, Randal Kolo Muani et Hugo Lloris. Des joueurs français, victimes d'insultes raciales et homophobes. La cause ? Les ratés d'Aurélien Tchouaméni et Kingsley Coman lors de la séance de penaltys. Certains fans ont également vivement reproché à Randal Kolo Muani de ne pas avoir marqué à la 120e minute et le manque d'arrêts décisifs de Hugo Lloris. Dans un communiqué publié ce mardi 20 décembre, la FFF a décidé de porter plainte contre les auteurs des messages à caractères haineux.

La FFF protège les joueurs français

A la suite de la finale de la Coupe du monde, plusieurs joueurs de l’Equipe de France ont fait l’objet de propos racistes et haineux inacceptables sur les réseaux sociaux.



Ce n'est pas la première fois que certains joueurs sont lynchés sur les réseaux sociaux après une défaite de l'équipe de France. Déjà en 2021, après la défaite des Bleus contre la Suisse en huitième de finale de l'Euro, encore aux tirs au but, Kylian Mbappé avait subi une vague de haine à cause de son penalty raté. Noël Le Graët, président de la FFF, n'avait pris aucune mesure. Ce qui avait été fortement reproché par Kylian Mbappé. Cette fois-ci, l'instance qui gère le football français se prépare à saisir la justice afin de tenter de s'attaquer à ce type de comportement inacceptable sur les réseaux sociaux. Le Bayern Munich a également immédiatement affiché son soutien à Kingsley Coman.