EdF : Les Bleus défieront la Bolivie, une première dans leur histoire

La Fédération Française de Football a annoncé une nouvelle rencontre dans le calendrier des Bleus. Pour préparer les matchs de qualifications pour l’Euro 2020 contre la Turquie et Andorre (8 et 11 juin), l’équipe de France affrontera la Bolivie en amical le dimanche 2 juin (21h). Il s’agira de leur première confrontation de l’histoire. A noter que cette partie se jouera à la Beaujoire de Nantes, où les hommes de Didier Deschamps n’ont plus évolué depuis une victoire face au Cameroun (3-2) en mai 2016.