EdF ‍: Le Real a retenu Mbappé, Ancelotti n'arrive pas à le cacher

Dans : Equipe de France.

Par Eric Bethsy

Revenu de blessure cette semaine, Kylian Mbappé ne participera pas au prochain rassemblement de l’équipe de France. Le capitaine des Bleus a été jugé trop juste. Pourtant, sa condition du moment ne l’empêche pas de jouer avec le Real Madrid. Une situation bien difficile à expliquer pour l’entraîneur madrilène Carlo Ancelotti.

Pour affronter l’Israël et la Belgique en Ligue des Nations, l’équipe de France devra composer sans Kylian Mbappé. L’attaquant du Real Madrid a récemment repris la compétition après une blessure à la cuisse. Alors même s’il est entré en jeu face à Lille (défaite 1-0) mercredi en Ligue des Champions, Didier Deschamps a préféré ménager son capitaine jugé trop juste pour le rassemblement à venir.

Mbappé forfait mais pas blessé...

« J'ai échangé avec Kylian bien évidemment et de par sa situation qui est encore incertaine après son entrée en jeu mercredi, il a un match samedi et il y a des interrogations, expliquait le sélectionneur des Bleus jeudi. Il n'a pas un problème grave, mais cela nécessite des soins pour bien récupérer. Je ne suis pas là pour prendre des risques. Voilà pourquoi Kylian n'est pas dans la liste. »

Si l’explication n’a pas convaincu tout le monde, c’est parce que le Merengue a quand même disputé plus d’une demi-heure au Stade Pierre-Mauroy. Et visiblement, le Real Madrid le juge suffisamment apte pour le match de Liga contre Villarreal samedi. Kylian Mbappé apparaît en effet dans le groupe convoqué par Carlo Ancelotti. Difficile d’expliquer cette incohérence, même pour l’entraîneur de la Maison Blanche.

« Je ne veux pas me prononcer sur les choix des sélectionneurs nationaux, a esquivé l’Italien. Mbappé avait un problème qui semblait résolu, mais qui ne l'est pas encore à 100%. Aujourd'hui (vendredi) il s'est à nouveau entraîné normalement et Didier Deschamps a décidé de ne pas le convoquer. Mbappé a parlé à son sélectionneur. Je sais que le staff médical du club parle au staff médical de l'équipe nationale. Donc ils ont dû en parler et prendre cette décision. » Pas très convaincant, surtout lorsque l’on se souvient que le Real Madrid avait demandé à la FFF de ne pas appeler l’ancien Parisien lors du précédent rassemblement.