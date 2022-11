EdF : Le patron absent, Mandanda va prendre le relai

Dans : Equipe de France.

Privée de certains cadres, l’équipe de France devra s’appuyer sur de nouveaux piliers pendant la Coupe du monde 2022. Malgré son statut de remplaçant, le gardien Steve Mandanda devrait prendre du galon au sein du vestiaire.

Si l’absence de Paul Pogba représente un coup dur, ce n’est pas seulement pour ses performances. Le milieu de terrain fait partie des cadres de l’équipe de France depuis plusieurs années. On se souvient notamment de ses encouragements dans le vestiaire pendant le Mondial 2018, ou de son courage au moment d’affronter les médias après la déclaration polémique d’Olivier Giroud avant l’Euro 2021. Et maintenant, qui va prendre le relai ?

💬 Adrien Rabiot sur son rôle de joueur expérimenté : « C'est une position qui me plaît, je me sens en mesure de pouvoir montrer l'exemple. » pic.twitter.com/ER0h1Jf4PO — L'ÉQUIPE (@lequipe) November 18, 2022

En tant que membre du groupe champion du monde, Djibril Sidibé a une idée de la répartition des rôles. « A mon sens, il y a trois types de leaders, a confié le latéral droit de l’AEK Athènes à L’Equipe. Il y a, évidemment, le leader technique, celui qui va vous débloquer une situation lorsque le match est fermé ou bien qui va vous permettre de sortir de l'eau, sur une frappe, une passe, un geste. Ceux-là, vous les connaissez. Ils boostent la confiance du groupe. » A priori, la tâche reviendra au trio offensif.

Le rôle de Mandanda

« Il y a le leader par la voix, qui est important, a poursuivi Djibril Sidibé. Pat Evra rentrait dans cette catégorie. Il avait des discours qui nous transcendaient. » Et dans un rôle un peu plus discret mais tout aussi important, « vous allez avoir aussi le leader qui aura cette faculté à aller vers les joueurs les plus réservés, comme pouvaient l'être N'Golo Kanté, Thomas Lemar, Nabil Fekir. Des joueurs comme Raph (Varane), Paul (Pogba) ou Steve (Mandanda) font partie de ceux-là. »

« Ils sont importants au quotidien pour essayer de savoir ce que les plus réservés pensent, ce qu'ils ont sur le cœur, a expliqué l’ancien Monégasque, convaincu par le profil de Steve Mandanda. Par sa prestance, sa carrière, je peux vous assurer que quand il parle, Steve est écouté. Je me souviens qu'il y a eu des fois, en Bleu, lorsque l'équipe était tétanisée, il a pris la parole et a fait du bien à tout le monde. » Bien que doublure du capitaine Hugo Lloris, le Rennais pourrait jouer un rôle majeur au Qatar.