EdF : Le Mondial tous les deux ans, la France dit oui

Dans une interview accordée à L’Equipe la semaine dernière, Arsène Wenger a étonné avec une proposition de Coupe du monde tous les deux ans.

« Le but est de continuer à améliorer la qualité du football en améliorant la fréquence des compétitions, parallèlement à l'amélioration des lois du jeu » a justifié l’ancien entraîneur d’Arsenal, actuel directeur du développement du football mondial à la FIFA. Depuis cette annonce, les réactions se sont multipliées, notamment à l’UEFA, officiellement contre cette proposition. Il est désormais intéressant de voir comment les fédérations réagissent à cette éventuelle révolution. A en croire les informations du journaliste Tariq Panja, la Fédération Française de Football a émis un avis plutôt favorable sur ce projet de Coupe du monde tous les deux ans à compter de 2028.

Some chatter that France’s FA might come out and back Gianni’s two-yearly World Cup scheme. FIFA opened an office in Paris recently and the two organisations are involved in joint operations in Africa, another region that has offered wide backing to the biennial plan