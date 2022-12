EdF : Le meilleur joueur désigné, ce n'est pas Mbappé

Dans : Equipe de France.

Par Hadrien Rivayrand

L'équipe de France n'est plus qu'à une marche d'une nouvelle finale de Coupe du monde. Antoine Griezmann, bouillant depuis le début de la compétition, est déjà très attendu par les observateurs.

Malgré de très nombreuses absences, Didier Deschamps et ses hommes arrivent pour le moment à faire plus que le travail. L'équipe de France est en demi-finales de la Coupe du monde et pourrait jouer la quatrième finale de son histoire en cas de succès face au Maroc ce mercredi soir. Un match qui s'annonce piège face à des Lions de l'Atlas impressionnants dans ce Mondial au Qatar. Heureusement pour l'équipe de France, ses individualités évoluent à un très bon niveau. Alors qu'il était de plus en plus remis en question ces derniers mois, Antoine Griezmann marche sur l'eau. Pour certains, il est même le meilleur joueur français du tournoi, devant Olivier Giroud mais surtout Kylian Mbappé. C'est notamment l'avis de Bruno Salomon.

Griezmann, c'est bien lui le meilleur

"𝘔𝘦𝘳𝘤𝘪 𝘢̀ 𝘵𝘰𝘶𝘴 𝘭𝘦𝘴 𝘣𝘶𝘵𝘦𝘶𝘳𝘴 𝘢𝘶𝘴𝘴𝘪, 𝘴𝘢𝘯𝘴 𝘷𝘰𝘶𝘴 𝘪𝘭 𝘯'𝘺 𝘢𝘶𝘳𝘢𝘪𝘵 𝘱𝘢𝘴 𝘥𝘦 𝘱𝘢𝘴𝘴𝘦𝘴 𝘥𝘦́𝘤𝘪𝘴𝘪𝘷𝘦𝘴" @AntoGriezmann, 𝙢𝙚𝙞𝙡𝙡𝙚𝙪𝙧 𝙥𝙖𝙨𝙨𝙚𝙪𝙧 de l'histoire des Bleus avec 2⃣8⃣ passes décisives ! #FiersdetreBleus pic.twitter.com/9Ky2y5mrrc — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) December 11, 2022

Sur l'antenne de La Chaine L'Equipe, le journaliste n'a en effet pas tari d'éloges sur le joueur de l'Atlético. Selon lui, c'est son manque de temps de jeu à cause de la récente brouille entre le Barça et l'Atlético Madrid qui lui permet d'être si frais : « Merci à l'Atlético de Madrid et Barcelone pour leur embrouille qui ne lui permettait de jouer que 30 minutes à chaque fois. Grâce à ça, il a un jus extraordinaire et il a envie d'arracher tout ce qui se passe. Ce poste de milieu relayeur lui va à merveille. C'est le patron sur le terrain et en dehors. Sa prise de parole devant la presse a calmé tout le monde. On sent qu'il est en mission avec les Bleus et qu'il prend un plaisir énorme. Il a deux jeunes grognards autour de lui. Tchouameni et Rabiot suivent autour de lui et font le travail. Pour tout ça, pour tout ce qu'il délivre et sa banane, Griezmann à 200% ». En espérant que Griezmann continue sur sa lancée, lui qui en est à 3 passes décisives en 5 rencontres lors de cette Coupe du monde 2022 au Qatar. Son impact dans le jeu sera déterminant dans le résultat final que feront les Bleus, eux qui ne sont plus très loin d'une troisième étoile.