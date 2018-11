EdF : Le Graët va prier devant ce match décisif à 5ME minimum !

Dans : Equipe de France, Foot Europeen.

Ce lundi soir, l’Allemagne reçoit les Pays-Bas. Un match décisif pour l’avenir… de l’Equipe de France.

Et pour cause, si les partenaires de Memphis Depay ne perdent pas, ils seront premiers du groupe 1, devant la troupe de Didier Deschamps. Seule une victoire de l’Allemagne permettrait aux champions du monde de conserver la tête de la poule, et donc de participer au Final Four de la compétition en juin prochain. Un intérêt encore peu perceptible sur le plan sportif, mais très clair sur le plan financier pour la Fédération Française de Football.

Et pour cause, RMC Sport affirme que c’est un petit jackpot de 5ME qui attend la FFF en cas de qualification pour la phase finale (2,5ME pour la qualification + 2,5ME en cas de 4e place). Si les Bleus avaient le bonheur de remporter la Ligue des Nations, ils encaisseraient un joli chèque de 8,5ME. Non négligeable pour Noël Le Graët, bien évidemment. A titre de comparaison, la 3F a empoché la somme de 32,5ME après le succès des Bleus en Russie cet été. Par ailleurs grâce à la finale de l’Euro 2016, ce sont 23ME qui avaient été versés à la FFF. Il serait donc évidemment positif de continuer à engranger. Mais cela dépend désormais des Allemands et des Néerlandais…