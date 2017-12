EdF : Le dernier match des Bleus avant le Mondial au Groupama Stadium ?

Dans : Equipe de France, OL.

On l'a appris mardi, l'équipe de France jouera le 1er juin 2018 à Nice contre l'Italie pour un de ses derniers matchs de préparation avant de partir en Russie pour y disputer le Mondial. Mais, l'ultime rencontre amicale des Bleus avant la Coupe du Monde pourrait se jouer au Groupama Stadium de Lyon le 9 juin. C'est ce qu'a confié Jean-Michel Aulas lors de l'assemblée générale d'OL Groupe. « On a peut-être une chance d’obtenir le dernier match de l’équipe de France avant son départ en Russie. On a de bonnes chances. Ce serait une bonne dose de vitamines de jouer ici pour se préparer à la Coupe du monde en Russie », a indiqué, selon Le Progrès, le président de l’Olympique Lyonnais.