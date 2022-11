Edf : Le Danemark arrive, Didier Deschamps est prévenu

Dans : Equipe de France.

Par Adrien Barbet

Après sa victoire contre l'Australie (4-1), l'Équipe de France affronte le Danemark lors de la deuxième journée de la Coupe du monde 2022. Moins armés sur le papier, les Danois sont confiants pour venir à bout des Bleus.

C'est le match pour la première place de ce groupe D. Samedi 27 novembre, au stade 974 Rass Abou Aboud, la France et le Danemark se retrouvent pour un match au sommet du football européen. Tenus en échec lors du premier match par l'Australie, les Danois n'ont plus le droit à l'erreur et doivent absolument battre l'Équipe de France pour espérer rejoindre les huitièmes de finale. Dos au mur, le Danemark se sent encore plus fort, comme lors du dernier Euro. En conférence de presse, le sélectionneur adjoint des Rød-Hvide, Morten Wieghorst s'est confié sur les chances de son équipe de battre les Bleus.

Le Danemark prévient la France avant le choc

« Si vous regardez les individualités de l'équipe de France, elle a des joueurs de classe mondiale. Il suffit de voir leur banc et combien de bons joueurs sont remplaçants. Tactiquement, nous sommes flexibles et nous avons une équipe solide. Nous avons des joueurs qui peuvent faire la différence contre n'importe quel adversaire. La France a changé de formation depuis notre dernière confrontation, ils jouent un peu différemment, ils ont fait des changements. Nous allons voir si nous nous faisons confiance pour faire une nouvelle belle performance contre eux. Nous avons des atouts pour surprendre les Français » a déclaré l'ancien milieu de terrain danois qui affronte pour la troisième fois de l'année la France. En 2022, le Danemark a déjà battu les Bleus à deux reprises, à l'extérieur et à domicile et a donc l'ascendant psychologique sur la formation de Didier Deschamps. Privés de Benzema, Hernandez, Kimpembe ou Nkunku, les Bleus devront se méfier d'une équipe du Danemark, capable de poser de gros soucis à la défense française.