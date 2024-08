Rayan Cherki tout proche de l'Algérie

Dans : Equipe de France.

Par Adrien Guyot

Quelques jours après avoir décroché la médaille d’argent avec la France aux Jeux Olympiques, Rayan Cherki est sur le point de changer de nationalité sportive. Le milieu offensif lyonnais va porter le maillot de l’Algérie affirment les médias nord-africains.

Rayan Cherki n’a pas forcément le temps de savourer. Frustré de ne pas être entré en jeu lors de la demi-finale des Jeux Olympiques contre l’Egypte dans une rencontre qui avait lieu chez lui au Groupama Stadium, le milieu offensif de l’OL n’a pas eu le rôle qu’il souhaitait incarner au sein de la formation de Thierry Henry. Souvent remplaçant, il a malgré tout décroché la médaille d’argent avec la France après la défaite spectaculaire contre l’Espagne au Parc des Princes. S’agissait-il de sa dernière apparition avec le maillot bleu ? Certainement. Selon le média algérien Compétition, Cherki va désormais représenter les Fennecs de l’Algérie. Contacté par Djamel Belmadi il y a quelques mois (avant que ce dernier ne soit remplacé par Vladimir Petkovic), le jeune joueur de 21 ans et son entourage avaient émis l’idée de changer de nationalité sportive après les Jeux Olympiques.

Rayan Cherki en équipe d’Algérie, c’est annoncé

ℹ️🚨: Fayza Lamari, mère de Kylian Mbappé et agent de Rayan Cherki, n’est pas contre l’idée de voir le Lyonnais représenter l’Algérie. 🇩🇿 pic.twitter.com/daUtlAOXLs — ABADA Abdelkader 🇩🇿🇩🇿 (@ABADAAbdelkader) May 7, 2024

Cherki faisait des JO à domicile l’une de ses priorités mais il n’avait pas été convoqué dans un premier temps par Thierry Henry. Il a finalement profité des forfaits de dernière minute pour se faire une place, bien que le sélectionneur ne le voyait pas dans un rôle de titulaire. Cherki est attendu en Algérie prochainement, mais il ne devrait pas être éligible lors de la prochaine liste de Petkovic prévue pour le mois de septembre. Une arrivée de Cherki n’est pas de trop, puisque les Fennecs connaissent une pénurie de joueurs à ce poste.

Youcef Belaïli va être mis sur la touche, tandis que Mohamed Amoura et Adam Ounas sont blessés ou fragiles physiquement. Alors que Riyad Mahrez va faire son retour en sélection après plus d’un an d’absence, le renfort de Cherki serait une bonne nouvelle pour l’Algérie, qui espère réaliser une bonne CAN 2025 et ainsi effacer les deux derniers cuisants échecs dans cette compétition en 2021 et 2023 où les vainqueurs de l’édition 2019 avaient échoué à passer les poules.