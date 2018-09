EdF : Lloris forfait ? Deschamps a choisi son remplaçant

Dans : Equipe de France, MHSC.

Sélectionné dans la première liste des 23 de l'équipe de France après la Coupe du Monde victorieuse, Hugo Lloris pourrait finalement être absent. Une bonne nouvelle pour Benjamin Lecomte ?

Actuellement dans la tourmente, après avoir été arrêté pour conduite en état d'ivresse à Londres à la fin du mois d'août, Hugo Lloris se retrouve à l'infirmerie. Forfait pour le match de Premier League entre Tottenham et Watford ce dimanche, Hugo Lloris est blessé à une cuisse. Attendu dès le 15 septembre prochain par Mauricio Pochettino pour le choc face à Liverpool, le portier de 31 ans est donc plus qu'incertain pour la reprise des Bleus, contre l'Allemagne (6 septembre) et les Pays-Bas (9 septembre) en Ligue des Nations. S'il venait à déclarer forfait, le capitaine des Bleus pourrait alors laisser sa place à... Benjamin Lecomte.

Une théorie plus ou moins confirmée par Didier Deschamps. « On fera le point lundi. Hugo a un petit souci musculaire. Je ne vais pas en dire plus pour le moment. Il est censé être là, on fera le point avec le staff médical. Lecomte ? Il fait partie des gardiens susceptibles de pouvoir être appelés en cas de problème », a expliqué, sur TF1, le sélectionneur de l'équipe de France, qui serait donc en passe d'offrir sa première sélection au gardien de Montpellier, alors que Costil est lui aussi présent pour compenser l'absence de Mandanda. Autant dire qu'Areola aurait le champ libre pour être titulaire.