EdF : Le but de Griezmann validé, la FFF optimiste !

Dans : Equipe de France.

Par Corentin Facy

La FFF est toujours dans l’attente d’une réponse de la FIFA après avoir posé réclamation du résultat face à la Tunisie mercredi (1-0).

La Fédération Française de Football a officiellement posé une réclamation en raison du but refusé à Antoine Griezmann alors que l’arbitre de la rencontre avait fait reprendre le jeu, puis avait sifflé la fin du match avant de revenir sur sa décision et d’annuler le but de l’attaquant de l’Equipe de France. A en croire les informations de RMC, la FFF est assez confiante sur le fait que l’arbitre a fait une erreur et espère avoir une réponse rapidement de la part de la FIFA. « Selon nos informations, la FFF est assez confiante sur le fait qu'il y a eu une erreur de l'arbitre et espère que Fifa recréditera le but de Griezmann. C'est la commission de discipline de l'instance qui a accusé réception de la réclamation de la FFF. La Fédération espère avoir une réponse rapidement » détaille la radio.

La FFF attend la réponse de la FIFA

La réclamation a officiellement été déposée et maintenant, c’est à la FIFA de répondre à la FFF qui attend avec impatience de savoir quel sera le sort final de ce Tunisie-France. Que la défaite des Bleus soit validée ou que le score soit changé à 1-1, cela n’aura de toute façon aucune incidence sur le classement du groupe puisque la France sera première et la Tunisie sera éliminée, quoi qu’il arrive. Pour le staff des Bleus, il est toutefois important inconsciemment de conserver son invincibilité en Coupe du monde, laquelle dure depuis 2014. De plus, pour la confiance d’Antoine Griezmann, un but ne serait pas de trop même si le milieu offensif de l’Atlético n’a pas forcément besoin de cela après un très bon début de Coupe du monde. Quoi qu’il en soit, la réponse de la FIFA ne devrait plus tarder, la FFF ayant posé la réclamation dans le délai légal de 24 heures après le match.