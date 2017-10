EdF : Lacombe ne reconnaît pas le Lacazette de l'OL

Dans : Equipe de France, OL.

A l'image de ses coéquipiers du secteur offensif, Alexandre Lacazette n'a pas brillé samedi soir face à la Bulgarie, au point de laisser planer un gros doute sur sa présence mardi contre la Biélorussie. Très critiqué, l'attaquant des Bleus et des Gunners peut cependant compter sur le soutien de Bernard Lacombe. Car ce dernier estime que Lacazette mérite qu'on lui fasse un peu plus confiance en équipe de France, même si le conseiller de Jean-Michel Aulas admet qu'il a déjà vu le buteur à un meilleur niveau.

« Sur le match de Sofia, il a des circonstances atténuantes. Il n'a pas été transcendant, mais Mbappé et Griezmann non plus, et dans son rôle de pointe, il a eu encore moins d'espaces qu'eux. Sa zone de jeu, c'était le métro à 18 heures, avec les défenseurs centraux et les milieux défensifs, c'était compliqué de jouer des une-deux, dans ces zones de vérité. On voyait bien que les ballons n'arrivaient pas quand il se déplaçait. J'ai souffert pour lui. Il aurait pu mieux jouer le coup, il s'est enfermé, c'est vrai, mais je ne suis pas certain qu'il soit dans sa meilleure forme physique, estime Bernard Lacombe, qui ne cache pas sa déception concernant Alexandre Lacazette, un joueur qu’il adore et qu’il ne pense pas cramé en équipe de France. Contre le Luxembourg, ç'avait été difficile et, à Sofia, il aurait dû faire mieux que ça. Je suis déçu pour lui, car ce n'est pas l'Alex qu'on connaît ; je l'ai vu faire tellement de choses incroyables avec Lyon Ce serait bien, car il ne lui faut pas grand-chose, un petit but et il ne sera plus le même personnage. J'ai l'impression qu'il n'est pas libéré. »