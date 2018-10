EdF : Lacazette, Laporte, Lenglet... Riolo applaudit Deschamps

Dans : Equipe de France.

Comme pressenti, la liste de Didier Deschamps dévoilée ce jeudi contient quelques surprises.

Pour affronter l’Islande en amical et l’Allemagne en Ligue des Nations (11 et 16 octobre), le sélectionneur de l’équipe de France a dû modifier son groupe champion du monde à cause de plusieurs blessures. L’occasion pour Mamadou Sakho et Kurt Zouma de revenir à Clairefontaine, alors que l’on attendait plutôt Aymeric Laporte et Clément Lenglet. Apparemment, ces deux défenseurs centraux ne font pas partie des plans du technicien, et Daniel Riolo croit connaître l’explication.

« C'est logique que Deschamps n’appelle ni Laporte ni Lenglet. Ça ne correspond pas à son style de jeu. C’est cohérent, a réagi le consultant sur Twitter. Idem pour Lacazette, pas assez athlète. On peut ne pas être d’accord mais c’est cohérent. Et puis quand t’es champion du monde, tu fais comme tu veux, t’es le boss du foot. » En cas de mauvais résultats, le statut d’intouchable du sélectionneur pourrait vite disparaître.