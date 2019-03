EdF : Lacazette et Ben Yedder absents, c’est Deschamps qui en souffre

Dans : Equipe de France.

Avant d’affronter la Moldavie et l’Islande (22 et 25 mars), en éliminatoires de l’Euro 2020, Didier Deschamps est resté fidèle à sa philosophie.

Le sélectionneur de l’équipe de France a choisi de s’appuyer sur ses cadres, y compris ceux qui reviennent tout juste de blessure, ou qui manquent de temps de jeu en club. On peut évidemment citer Olivier Giroud, l’attaquant toujours en difficulté à Chelsea. Pendant ce temps-là, Alexandre Lacazette et Wissam Ben Yedder sont absents de la liste alors qu’ils cartonnent respectivement avec Arsenal et le FC Séville. Sans doute une grosse déception pour eux, mais aussi pour Deschamps.

« Je ne pense pas qu'ils seront contents, a confié le technicien. Ils ont un profil tous les deux plus proches par rapport à Olivier Giroud, qui a un profil différent. Ils font beaucoup de bonnes choses mais j'ai un choix à faire. Ils mériteraient d'être là avec nous mais je dois choisir. Olivier joue moins en club, mais il sait être performant quand il est avec nous.»

« Ils le mériteraient »

« En tout cas, il n'y a pas de vérité sur le long terme. C'est à eux de continuer à faire ce qu'ils font actuellement, a conseillé le patron des Bleus. Mais c'est difficile aujourd'hui de ne pas pouvoir donner la possibilité à Alex ou Wissam parce qu'ils le mériteraient. » Rien de très encourageant pour les deux oubliés, qui n'ont tout simplement pas le profil privilégié par Deschamps.