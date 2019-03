EdF : La liste, Didier Deschamps préfère Kurt Zouma à Clément Lenglet

Dans : Equipe de France.

Didier Deschamps a dévoilé ce jeudi la liste des joueurs pour les deux prochains matchs des Bleus contre la Moldavie le vendredi 22 mars à Chisinau, et l’Islande le lundi 25 mars à 20h45 au Stade de France.

Titulaire avec le FC Barcelone, Clément Lenglet n'a toujours pas été appelé par Didier Deschamps. Le sélectionneur national continue de faire confiance au groupe, et notamment à Kurt Zouma, qui évolue à Everton. Pas d'appel non plus pour Aymeric Laporte, qui enchaine les matchs avec Manchester City, mais ne fait visiblement pas le poids par rapport à des joueurs très peu utilisés et blessés dernièrement comme Kurzawa ou Umtiti.

Gardiens : Areola, Lloris, Mandanda

Défenseurs : Digne, Kimpembe, Kurzawa, Pavard, Sidibé, Umtiti, Varane, Zouma

Milieux : Kanté, Matuidi, Ndombélé, Pogba, Sissoko

Attaquants : Coman, Fékir, Giroud, Griezmann, Martial, Mbappé, Thauvin