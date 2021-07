EdF : La France prive Benzema du Ballon d’Or

Dans : Equipe de France.

Malgré l’élimination de la France dès les huitièmes de finale, Karim Benzema a réalisé un très bon Euro avec quatre buts à la clé.

Double buteur contre le Portugal, l’attaquant du Real Madrid n’a pas été loin d’être le héros du huitième de finale face à la Suisse avec deux nouveaux buts. L’état d’esprit irréprochable de Karim Benzema et ses buts n’auront finalement pas suffi à sauver la mise des Bleus contre les coéquipiers d’Haris Seferović, ce que regrette profondément José Mourinho. Consultant sur TalkSport pendant l’Euro, le néo-entraîneur de l’AS Roma a exprimé sa sincère tristesse pour Karim Benzema, qu’il voyait aller chercher le Ballon d’Or dans le cas où la France aurait brillé durant cet Euro. Avec une élimination aussi précoce, cela va devenir tout de suite plus difficile.

« Karim Benzema est la raison pour laquelle je suis un peu triste que la France ne soit pas… Je pense que Benzema aurait enfin eu la chance d'obtenir une récompense, un Ballon d'Or.. ou quelque chose comme ça. C'est un joueur incroyable, il a si bien joué, sous une pression énorme. Quand il est revenu en équipe nationale, il était sous une pression énorme et il a été fantastique. Son premier but est fantastique car la passe de Mbappé n'est pas bonne. Benzema fait une course et la passe arrive derrière lui. Son contact avec son pied gauche pour mettre le ballon devant lui pour attaquer à nouveau, puis le gardien de but sort et le gêne énormément mais il dévie le ballon avec le pied gauche vers le but. Techniquement, c'est un but incroyable d'un joueur brillant » a souligné José Mourinho, totalement sous le charme de son ancien attaquant du Real Madrid, dont le retour en Equipe de France aura fait plaisir à la grande majorité des supporters tricolores.