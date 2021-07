EdF : Benzema prévient, objectif Qatar 2022

Dans : Equipe de France.

Karim Benzema veut être le leader de l’attaque de l’équipe de France au Mondial 2022 au Qatar.

Sous le coup de la déception, les joueurs français ont surtout livré des messages dévoilant leur tristesse après l’élimination face à la Suisse ce lundi. Pour le champion du monde en titre, se faire sortir par le voisin helvète aussi tôt dans la compétition est difficile à digérer. Mais le calendrier mondial est tel que la Coupe du monde 2022 va arriver vite, dans moins d’un an et demi désormais. Résultat, les internationaux se projettent très rapidement sur cet objectif, et aucun d’entre eux n’a annoncé la fin de sa carrière. Même si les années passent. Elles n’ont toutefois pas d’effet sur Karim Benzema, qui semble dans la forme de sa vie à chaque saison. Au Qatar, il aura tout juste 35 ans, mais rien ne l’empêchera d’être le patron de l’attaque tricolore, malgré les polémiques qui courent toujours sur son retour en Bleu.

Sa performance à l’Euro démontre qu’il a toujours un sens du but inouï et qu’il sait se fondre dans n’importe quel collectif avec sa science du jeu et du placement. Il sera en plus toujours amené à se battre avec les plus grands puisque sa prolongation au Real Madrid ne fait aucun doute, et devrait même l’emmener jusqu’en 2024, signe de l’importance qu’il a au sein de la Maison Blanche. Et malgré son trou de cinq ans, KB19 est bien un cadre de l’équipe de France, puisqu’il en est même le joueur le plus anciennement présent, sa première convocation datant de mars 2007. A moins d’un nouveau coup de Trafalgar, il devrait encore faire trembler les filets avec l’équipe de France dans les mois à venir, surtout s’il se donne encore rendez-vous avec Cristiano Ronaldo, qui n’a lui aussi pas dit son dernier mot avec sa sélection en vue du Mondial au Qatar. Le Portugais ira en revanche sur ses 38 ans…