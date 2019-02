EdF : La France championne du monde, Karim Benzema fait un aveu

Dans : Equipe de France, Liga.

Leader de l’attaque du Real Madrid, quadruple vainqueur de la Ligue des Champions, dont il est l’un des meilleurs buteurs de l’histoire, titulaire inamovible dans le meilleur club au monde de ces dernières années, Karim Benzema aurait largement eu sa place en équipe de France sans ses déboires extra-sportifs avec Mathieu Valbuena puis Didier Deschamps. Résultat, l’attaquant français n’a pas pu être des dernières épreuves internationales, voyant la Coupe du monde échapper à son palmarès. Impossible bien évidemment de refaire l’histoire, mais pour la première fois, dans les colonnes de France Football, le buteur merengue a reconnu avoir des regrets de ne pas avoir été présent en Russie. Cela ne l’empêche pas, faute de choix, d’être rapidement passé à autre chose et de profiter de sa vie actuelle.

« Je me dis que c’était écrit comme ça. Des regrets? Oui, sur le coup, parce que tu te dis que tu aurais pu. Mais dans le fond, non, pas de regrets car je joue au Real Madrid et que j’ai tout gagné. Alors, ça cache la déception. Je kiffe ma vie. Je n’ai pas de souci, je suis heureux. Quand tu es bien en dehors du terrain avec ta famille, tes amis et les gens que tu aimes, je pense que ça se ressent dans ton jeu. En tout cas moi, je suis comme ça », a livré un Karim Benzema qui sait que ce titre de champion du monde absent de son palmarès restera en tout cas comme le grand manque de sa carrière sportive.